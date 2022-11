Patrick Goots twijfelt niet over Nainggolan: "Veel zaken buiten ons weten om"

Radja Nainggolan kreeg te horen dat hij niet meer in de A-kern van Royal Antwerp FC wordt opgenomen. Er wordt gekeken voor een oplossing.

Patrick Goots is niet verrast door de beslissing van The Great Old. “Ik had het zien aankomen. Je gaat een speler niet vijf weken voor de winterbreak naar de B-kern verwijzen”, zegt Patrick Goots bij ATV.

Wellicht is er veel meer dan dat aan de hand. “Ik vermoed dat er al voldoende zaken gebeurd zijn buiten ons weten om die bepalend genoeg waren om deze beslissing te nemen.”

Toch ziet Goots een transfer niet lang op zich wachten. “Wellicht zal hij in Italië nog wel wat connecties hebben, al zal dat niet aan dezelfde verloning zijn als bij Antwerp. Ik hoop dat we zeer snel terug kunnen genieten van zijn voetbalspel.”