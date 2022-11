Top&Flop Genk, Westerlo en Union vs Oostende, kortzichtigheid in bestuurskamers en (alweer!) wangedrag supporters

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Genk stoomt door KRC Genk blijft maar doorstomen, nu won het eigenlijk ook gewoon al bij al makkelijk op bezoek bij RSC Anderlecht. En de manier waarop blijft ook indrukwekkend. Het team blijft op die manier ook zijn voorsprong op de eerste achtervolgers in het klassement vergroten. 30 op 30 is heel straf, El Khannouss was dé man met de vista. Waanzinnig Westerlo Verdedigers die verdedigend en aanvallend iets bijbrengen, een stevig middenveld en scorende spitsen (Nene en Foster). © photonews Westerlo swingde als een tiet en blijft het zo als promovendus eigenlijk ook gewoon prima doen in de Jupiler Pro League. Union Over indrukwekkend gesproken: ook Union SG heeft er een indrukwekkende heenronde opzitten. Tweede in het klassement én een Europese campagne om u tegen te zeggen. Temeer de opeenvolging van wedstrijden echt niet voor een kwaliteitsverlies lijkt te zorgen. Meer zelfs: het team blijft leuk voetballen en liet dat ook op bezoek bij Standard zien. FLOP Oostende Los van de sterkte van Westerlo, mag er ook wel iets gezegd worden over de zwakte van KV Oostende, dat zich liet afslachten op bezoek in Het Kuipje. Elke pass was bijna een kans voor de tegenpartij. En dus moeten De Kustboys herbronnen tijdens de WK-break, zoveel is duidelijk. Supporters We hadden het vorige week al eens over de supporters en ondertussen zijn ze nog een stapje verder gegaan in hun wangedrag. © photonews Bengaals vuur en pyro op zowat alle velden, waardoor diverse wedstrijden opnieuw even stilgelegd moesten worden. Die van Charleroi zorgden zelfs voor een forfaitnederlaag, terwijl ze voorstonden. Is de bodem bereikt? Trainers en besturen Kortrijk ging nu ook in eigen huis tegen Gent zwaar onderuit en lijkt stilaan ook van geen hout geen pijlen meer te maken. Al het hele kalenderjaar 2022 loopt het in de soep voor De Kerels en dus moet er dringend eens een oplossing gevonden worden. Didier Lamkel Zé zal die alvast niet meer bieden, Adnan Custovic ook niet - hij werd ontslagen en zo zit Kortrijk aan drie coaches dit seizoen.