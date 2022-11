Patrick Goots met een duim omhoog voor Van Bommel en Vermeeren

De 17-jarige Arthur Vermeeren leverde tegen Club Brugge een puike prestatie af bij Royal Antwerp FC.

Trainer Mark van Bommel had zijn invallers nodig om de match te doen kantelen in het Jan Breydelstadion. “Dat geluk moet je als coach voor een stukje hebben. Frey scoorde op opportunistische wijze. Na het WK moet eens bekeken worden of Janssen en Frey niet vaker samen kunnen spelen”, zei Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Van Bommel krijgt ook lof voor wie hij verving. “Dat hij bij een 2-0-achterstand Gerkens en niet Vermeeren naar de kant haalde, vond ik overigens heel sterk van Van Bommel. Want gemakkelijkheidshalve haalt een coach dan vaak een gastje van 17 jaar naar de kant.”

De jongeling leverde een fantastische prestatie af en dat smaakt ook bij Goots duidelijk naar meer. “Vermeeren was net als in Beveren de beste Antwerpenaar. Perfecte balaannames, geen schrik in de duels en veel loopvermogen. Hij heeft alles wat een moderne middenvelder moet hebben.”