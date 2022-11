Debat van de week: wie wordt wereldkampioen? (En deze namen had u meegenomen naar het WK)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de selectie van Roberto Martinez en welke 26 namen u zelf zou meenemen naar het WK. In vergelijking met de selectie van de bondscoach zelf koos u opvallend genoeg voor 24 dezelfde namen als Martinez. WK-favoriet Enkel Lavia en Origi zouden van u ook nog mee zijn mogen gaan in de plaats van Debast en Origi. Deze week kijken we naar het WK zelf. Wie wordt volgens u wereldkampioen? Brazilië is de favoriet bij de bookmakers, ook Engeland, Frankrijk, Spanje en Argentinië staan hoog en België is een outsider. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt wereldkampioen? Brazilië 29% Argentinië 43% Frankrijk 10% Spanje 0% Engeland 0% Duitsland 10% Nederland 0% Portugal 5% België 0% Nog een ander land (laat in reacties weten wie) 5%