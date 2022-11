Doku klaar voor WK: "De laatste twee jaar lijkt iedereen hem vergeten te zijn"

Jérémy Doku is toch wel de verrassing in de WK-selectie van de Rode Duivels. Volgens zijn familie is hij er helemaal klaar voor.

Ook voor de entourage van Jérémy Doku was de selectie voor het WK een verrassing. Omdat hij niet veel gespeeld had, niet omwille van zijn kwaliteiten. Toch stelt Rennes de nodige vraagtekens. “Maar Jérémy is opnieuw volledig fit”, zegt zijn broer Jefferson aan Het Nieuwsblad. “Jérémy heeft het de laatste twee jaar niet makkelijk gehad. Logisch, want als voetballer wil je op het veld staan. Hij laat zich vaker masseren om zijn spieren los te maken, hij gaat vroeger slapen en hij probeert nog meer op zijn voeding te letten.” Op het WK wil hij schitteren. “Ik hoor Jérémy geregeld en hij is er echt klaar voor. Na die match tegen Italië sprak de hele wereld over hem, maar de laatste twee jaar lijkt het wel alsof iedereen hem vergeten is. Straks op het WK wil hij opnieuw aan de wereld laten zien wie hij echt is.”