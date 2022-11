Radja Nainggolan is hard voor de Rode Duivels: "Dan moet je je zorgen maken!"

Radja Nainggolan zit op een zijspoor bij Antwerp en moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Bij VTM kroop hij alvast in de rol van analist en hij was niet mals voor de Rode Duivels.

“Als je deze kansen weggeeft tegen een land dat niet eens op WK staat, moet je je zorgen maken”, vindt Nainggolan. Hij zou teruggrijpen naar het trio Dendoncker-Alderweireld-Vertonghen centraal achterin. Dit na het verlies tegen Egypte dat notabene niet geplaatst is voor het WK in Qatar.

Het is niet alleen Nainggolan die het nodige commentaar gaf op de Rode Duivels. Degryse was ook niet mals en maakt zich ook luidop zorgen. “De Duivels kunnen hier veel uit leren. De vraag is alleen: kúnnen ze dit alles opgelost krijgen tegen woensdag?”