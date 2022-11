Vincent Janssen wist dat Senegal geen gemakkelijke tegenstander ging zijn: "We hadden er veel van verwacht!"

Vincent Janssen van Antwerp kreeg iets meer dan 60 minuten zijn kans bij Nederland. Scoren kon hij niet, maar hij zag zijn land wel met 2-0 winnen. Hij wist dat de wedstrijd tegen Senegal geen sinecure zou zijn.

Met de rust stond de brilscore nog op bord. Louis Van Gaal deed een aantal aanpassingen met de rust die goed uitdraaiden. “Ik heb hem na afloop nog niet gesproken, maar in de rust gaf hij aan hoe we ons spel konden verbeteren, hoe we beter konden bewegen en hij vertelde dat de eerste goal cruciaal zou worden. Gelukkig maakten wij die eerste goal”, vertelde de aanvaller aan de Nederlandse media na de wedstrijd.

Senegal kwam sterk voor de dag en speelde als een echt collectief. “We weten natuurlijk dat Senegal de kampioen van Afrika is. We hadden er veel van verwacht. Zij speelden wel zonder Sadio Mané, een belangrijke speler, dus dat heeft het wel iets makkelijker gemaakt voor ons.”