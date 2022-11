Geen twijfel over Larin: "Club Brugge was de verkeerde keuze"

Bij Canada speelt ook Cyle Larin mee. Eigendom van Club Brugge sinds deze zomer, transfervrij overgekomen van Besiktas.

Larin tekende voor drie seizoenen bij blauwzwart, maar volgens Thomasz Radzinski niet het juiste team voor de topschutter van het Canadese team.

“Club was de verkeerde keuze. Zij spelen met één spits en de plaatsjes zijn duur. De zaakwaarnemer van Larin had wat beter moeten nadenken. Dan had hij wel gezien dat het geen goede move was”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Club Brugge is eigenlijk een te grote club voor hem. “Hij komt speelminuten tekort in aanloop naar het WK. Nochtans is hij een grote, sterke spits met een neus voor goals. Bij een iets kleinere ploeg die meer in zijn dienst speelt, kan hij uitblinken.”