KV Mechelen-titularissen Mrabti en Bijker maken na maandenlange revalidatie eindelijk eerste speelminuten

Voortreffelijk nieuws bij KV Mechelen. Kerim Mrabti en Lucas Bijker, in principe allebei titularis bij Mechelen onder normale omstandigheden, hebben eindelijk hun eerste speelminuten van het seizoen gemaakt.

Zowel de aanvallende middenvelder als de linkerflankverdediger had nog geen minuut gespeeld dit seizoen. Bij puntenverlies werd al eens naar hun afwezigheid gewezen. Zeker Mrabti is een speler die Malinwa al erg gemist heeft. Maar geen nood: binnenkort zijn ze allebei opnieuw inzetbaar in de competitie.

In een door KV Mechelen met 0-2 gewonnen oefenwedstrijd in Breda hebben deze twee spelers ook minuten gemaakt. Mrabti verscheen aan de aftrap. Na de rust stuurde Steven Defour een volledig ander elftal de wei in en daar maakte Lucas Bijker deel van uit.

© photonews

De Nederlander Bijker kreeg in mei al te horen dat hij onder het mes moet nadat zijn voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd was. Dat ging hem op een afwezigheid van zes tot negen maanden komen te staan, zo klonk de voorspelling. Met dat in het achterhoofd is het zelfs al redelijk snel dat Bijker opnieuw heeft kunnen aansluiten.

In juni bleek dan weer dat de Zweed Mrabti door het maken van een verkeerde beweging op training een knieblessure had opgelopen die hem maanden aan de kant zou houden. In de laatste weken voor de WK-break liet Steven Defour al verstaan dat beide spelers de trainingen hadden hervat.