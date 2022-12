Wouter Vrancken wil meer met Racing Genk: "Nog meer dingen aanreiken aan spelers"

KRC Genk is momenteel in Benidorm op stage. Daar wil Wouter Vrancken zijn ploeg helemaal klaarstomen voor het vervolg van de competitie.

In Benidorm geniet Racing Genk van mooie faciliteiten om zich in optimale omstandigheden voor te bereiden voor het tweede deel van de Jupiler Pro League. Ook het mooie weer draagt daartoe bij.

“De nadruk blijft op onze principes liggen”, zegt Wouter Vrancken aan Het Belang van Limburg. “De jongens zijn die herkenbaarheid nu gewoon. We gaan hen tijdens deze stage nog meer dingen aanreiken, zodat ze bepaalde wedstrijdsituaties beter kunnen herkennen.”

“Daarnaast zullen we heel wat fysieke arbeid leveren, zodat we tegen het einde van de stage kunnen werken aan de intensiteit en zo klaar zijn voor het zware programma dat we binnenkort voor de kiezen krijgen.”