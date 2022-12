Marc Brys met OHL voor belangrijke bekermatch: "Wat ik in die laatste thuismatch zag en voelde..."

De WK-break is voorbij. OH Leuven opent het tweede deel van het seizoen met de bekerpartij tegen KV Kortrijk.

Coach Marc Brys kijkt met vertrouwen naar de eerste wedstrijd na de onderbreking. “Ik denk dat we er klaar voor zijn”, klinkt het op de website van de club.

“Na een verdiende rustperiode hebben we een zeer goede stage afgewerkt. De voorbije weken werd onze voorbereiding ook niet verstoord door het koude weer. Dit dankzij de veldverwarming in de Banqup Campus. De hele groep heeft goed en scherp getraind. En ook de dynamiek binnen de ploeg zit goed.”

De heenronde werd alvast heel positief afgesloten met twee ruime overwinningen. “Door die twee zeges gingen we de break in met een goed gevoel. Die positieve flow willen we nu doortrekken, te beginnen tegen KV Kortrijk. Iedereen binnen de club wilt graag naar de kwartfinale van de Croky Cup.”

Brys had ook nog een goed woord voor de supporters. “De sfeer aan Den Dreef, en op verplaatsing, is al een heel seizoen geweldig. Maar wat ik die laatste thuiswedstrijd tegen Seraing zag en voelde, had ik hier nog niet meegemaakt. We hebben hen nodig om onze doelen te bereiken. Hopelijk zijn ze morgen ook massaal aanwezig,” besluit coach Marc Brys.