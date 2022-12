Alderweireld: "Zou het jammer vinden mochten we enkel herinnerd worden als generatie die geen prijs heeft gepakt"

Toby Alderweireld blijft nog doorgaan als Rode Duivel. Dat de 'Gouden Generatie' geen prijs heeft gepakt, is bij hem ook doorgedrongen. Deze lichting Rode Duivels is echter veel meer dan dat, onderstreept de verdediger.

Alderweireld kaart de nalatenschap van deze generatie internationals aan in een interview met Sport/Voetbalmagazine. "Onze prestaties op het WK hebben geld opgeleverd en daarmee heeft de voetbalbond de bouw van het nationaal oefencentrum in Tubeke kunnen financieren. Samen hebben we een erfenis opgebouwd voor de volgende generaties."

Alleen: de kers op de taart ontbreekt. Geen trofee, zelfs geen finale. Niet op een WK of EK, maar ook niet in de Nations League. "Ik begrijp de teleurstelling bij de Belgische fans, maar ik zou het jammer vinden mochten we enkel herinnerd worden als de gouden generatie die geen prijs heeft gepakt."

Ander leven na voetballoopbaan

Het vuur brandt nog bij de 33-jarige Alderweireld om door te gaan bij zowel België als Antwerp. Al betekent dat niet dat hij nog niet nagedacht heeft over het leven na zijn profcarrière. "Ik herinner mij nog wat mijn vrouw ooit zei: 'Ik zal je overal volgen voor het voetbal en ik zal alles doen zodat jij je kan concentreren op jouw carrière. Maar na jouw voetbalpensioen zullen we niet meer hetzelfde leven leiden als nu.'"

Toby Alderweireld weet al op welke manier hij dat andere leven wil invullen. "Ik wil zeven keer op de tien aanwezig zijn tijdens de activiteiten van mijn kinderen, nu is dat hoogstens twee keer. Dat wil ik mijn kinderen niet meer aandoen, want die tijd kan ik niet terugkopen."