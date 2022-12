CEO Lorin Parys duidelijk na zwaarwichtige beslissing: "Belangrijk om te luisteren naar de fans"

De kalender van de Jupiler Pro League zal vanaf februari geen zondagavondwedstrijden om 21 uur meer bevatten.

Het zondagavondvoetbal om 21 uur wordt vanaf 3 februari 2023 geschrapt. Er zal een wedstrijd om 19.15 of 19.30 uur gespeeld worden op zondag.

Dat heeft de Pro League bekendgemaakt. "We hebben jullie gehoord, supporters", klonk het in een aankondiging.

Luisteren

CEO Lorin Parys van de Pro League is duidelijk in een reactie: “De voorbije maanden zijn we in dialoog gegaan met onze fans. We zaten onder meer rond de tafel met de supportersfederatie Belgian Supporters, de SLO’s, verschillende supportersafgevaardigden, de kalendermanager, onze clubs en Eleven Sports."

"Samen hebben we afgesproken dat we de fans in het stadion en thuis beter konden laten genieten van onze competitie door het zondagavondslot te vervroegen. Ik vind het belangrijk dat we naar onze fans blijven luisteren, daarom hebben we ook beslist om een permanente dialoog met onze supporters te organiseren."