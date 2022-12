Gilles De Bilde heeft meer informatie over crisisberaad over Hoefkens bij Club Brugge: "Dat gaan ze met de spelers bespreken"

Het stormt bij Club Brugge na de zware 1-4 nederlaag van blauw-zwart in de Beker van België tegen STVV. Wat nu met coach Carl Hoefkens?

De zware thuisnederlaag tegen Sint-Truiden (1-4) is ook in de bestuurskamer hard aangekomen, met crisisberaad tot gevolg.

En dat beraad gaat nog wel even door, weet Gilles De Bilde. "Ik heb contact gehad met de mensen van het bestuur, een ontslag is momenteel niet aan de orde", klinkt het in VTM Nieuws.

Gesprekken met spelers

"Wat is momenteel? Dat wordt nog besproken, want er staan nog een aantal gesprekken met onder meer de spelers op het programma."

"Daarin zal worden bekeken of er nog genoeg draagvlak is om Hoefkens als coach te behouden. Er zal ook naar de spelers gekeken worden. Club Brugge heeft niet de traditie om coaches te ontslaan."