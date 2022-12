Bijker opnieuw op het veld bij KV Mechelen: "Zo werkt dat in het voetbal"

Lucas Bijker is terug van weggeweest. Tijdens de play-offs blesseerde hij zich zwaar, maar nu is hij weer helemaal fit.

29 april, een dag die de Nederlander niet snel zal vergeten. Kruisband, laterale band en meniscus waren geraakt. Zeven maanden later is hij er weer bij.

Tegen Seraing speelde hij, ook omdat Bolingoli nu net aan de kant zit. “Zo werkt dat in het voetbal: de een zijn dood is de ander zijn brood”, vertelt Bijker aan Het Nieuwsblad.

“Voor mij is het mooi meegenomen dat ik meteen kan spelen. Als Boli terug is, zullen we wel zien wie er gaat spelen. Diegene die het best presteert, verdient zijn plek. Daar ga ik niet moeilijk over doen. Onderlinge concurrentie hoort bij het voetbal.”

Zijn contract loopt deze zomer af, maar over een nieuw is nog niet gesproken. “Tim Matthys is natuurlijk nog maar net begonnen in zijn functie als sportief directeur. Ik heb hier trouwens nog met Tim samengespeeld. Hij weet net als iedereen dat ik het hier ontzettend naar mijn zin heb. Er staat nog een jaar optie in mijn contract, dus het is aan mij om te blijven presteren.”