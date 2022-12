Bernd Storck tegen ex-ploeg: "Volgens mij gaan ze kampioen spelen"

Bernd Storck treft maandag met KV Kortrijk maandag zijn ex-ploeg Racing Genk.

De bekerzege tegen OH Leuven heeft voor veel vertrouwen gezorgd bij KV Kortrijk. Racing Genk is de volgende opdracht voor de troepen van Bernd Storck.

“Wat hebben we tegen Genk te verliezen? We willen het hen moeilijk maken door uit te gaan van onze eigen sterktes en spel. In het voetbal is niets onmogelijk”, zegt Storck aan Het Nieuwsblad.

Storck weet Genk naar waarde te schatten. “Ze hebben de beste ploeg van België. Volgens mij gaan ze kampioen spelen. Met Onuachu beschikken ze over een van de beste spitsen van onze competitie.”

Bij Kortrijk moet er stevig geschoven worden. Doelman Ilic is nog altijd niet klaar. Tom Vandenberghe zal zo zijn debuut maken in 1A. “Vandenberghe heeft het tegen Leuven goed gedaan. Hij was niet eens vuil na de match”, voegde Storck er nog aan toe. Ook Dorian Dessoleil is niet beschikbaar wegens ziekte.