Carl Hoefkens laat zich uit over situatie Skov Olsen: "Hebben we met Noa Lang ook gezien en ... "

Club Brugge speelde deze middag tegen OH Leuven. Eén opmerkelijke afwezige in de selectie van Carl Hoefkens: Skov Olsen.

Olsen had wat last aan de heup, maar dat is niet de reden waarom Hoefkens hem thuis liet. De sportieve staff van Club is niet tevreden met de prestaties van de 22-jarige aanvaller tijdens wedstrijden en op training.

“Ik wou dat ik het team kon helpen, maar de coach koos ervoor mij niet te selecteren", schreef Skov Olsen zelf op de sociale media. “Ik ben niet geblesseerd, zoals het gerucht gaat. Ik wens het team het allerbeste.”

Probleem?

Na de wedstrijd tegen OH Leuven reageerde ook Carl Hoefkens op de situatie: "Is er een probleem met Skov Olsen? Absoluut niet. Moet de situatie aangepakt worden? Absoluut wel. Hij zat niet in de selectie en dat was inderdaad niet door blessure."

"We hebben die situatie ook gehad met Noa Lang en die laat ondertussen zien dat hij er 100 procent wil voor gaan. Het is nu aan Andreas om te laten zien dat hij er voor wil werken. Dan gaat hij nog veel kansen krijgen om zichzelf bij ons in de spotlights te zetten en om belangrijk te zijn voor de ploeg."