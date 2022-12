Debat van de week: dit is uw 'GOAT' - en wie haalt play-off 1?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK ten einde is.

Vorige week polsten we naar de beste speler aller tijden. Lionel Messi won het WK met Argentinië en dus gingen er stemmen op dat hij nu zeker de 'GOAT' is. In onze poll geeft u de analisten gelijk, want liefst 41% kiest voor De Vlo. Niemand komt eigenlijk echt in de buurt. Pele en Maradona vervolledigen voor u het podium op geruime afstand. Deze week polsen we dan weer naar de kanshebbers op play-off 1. KRC Genk lijkt een zekerheid, maar voor de andere plaatsen zal het nog steeds spannend blijven. Diverse teams willen graag hun stekje in de top-4 veroveren. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt play-off 1? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Genk (46) 100% Union (39) 93% Antwerp (36) 80% Club Brugge (34) 67% Gent (31) 40% Standard (29) 7% Westerlo (27) 0% OH Leuven (26) 0% Cercle Brugge (26) 7% STVV (26) 0% Anderlecht (23) 7% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 31/12/2022 11:00.