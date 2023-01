Ex-coach Antwerp en Club Brugge stond in belangstelling van Anderlecht, nu is de cirkel rond: "Emotioneel moment"

Hij werd vorige maand nog even aan RSC Anderlecht gekoppeld, maar die zaak ging niet door voor de ex-coach van Club Brugge. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging.

De cirkel is rond voor Ivan Leko. Na een paar jaar in China gaat hij opnieuw in zijn eigen land Kroatië aan de slag.

En wel bij topclub Hajduk Split, de ploeg waar hij als 17-jarige debuteerde. "Dit is een emotioneel moment", aldus Leko zelf in een reactie tegenover Sporza.

"Ik zal als coach vooral de nadruk leggen op energie, passie en emotie. Ik hoop dat de supporters het leuk zullen vinden om naar onze wedstrijden te kijken."