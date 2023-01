🎥 Edinho, zoon van Pelé, neemt als eerste afscheid van zijn vader in Santos, wake van start gegaan

In Brazilië is een wake van 24u begonnen om afscheid te nemen van Pelé.

Pelé (82) overleed op 29 december. Zijn lichaam bleef tot dan in het ziekenhuis en is nu overgebracht naar het Estádio Urbano Caldeira van voetbalclub Santos. Daar is een wake gestart die tot dinsdag zal duren. Daarna volgt de begrafenis.

Edinho, de zoon van Pelé, nam als eerste afscheid van zijn vader in het stadion van Santos. Daar stroomt het volk ondertussen toe om nog een laatste groet te brengen aan de Braziliaanse voetbalheld.

Ook de nieuwe president van Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva, zou Pelé maandag nog een laatste keer komen groeten.

📸 Edinho, filho de Pelé, se despede do Rei. pic.twitter.com/faJP3MYyiS — FutbooBR 🇧🇷 (@FutbooBR) January 2, 2023