Toby Alderweireld heeft een duidelijke voorkeur wie de toekomstige bondscoach moet worden: "Henry zou wat dat betreft de ultieme oplossing zijn"

Toby Alderweireld was te gast bij het VRT programma Vrede op Aarde. Hij liet verstaan wie volgens hem de meest ideale bondscoach zou zijn.

“Henry heeft in zijn carrière alles gewonnen wat je kunt winnen”, zei Alderweireld in de uitzending. “Bovendien kent hij de ploeg, dat is toch belangrijk. Ik snap dat er verjonging nodig is, maar je moet ook weten waar we vandaan komen. Henry zou wat dat betreft de ultieme oplossing zijn.”

Het is duidelijk dat de voormalige aanvaller van Arsenal en de Franse nationale ploeg in de bovenste schuif ligt bij Alderweireld. Niet vreemd, sinds ze al een aantal jaren samenwerken sinds dat Thierry Henry assistent is bij de Rode Duivels.