Daan Heymans openhartig en ambitieus: "Niet om hier nog vijf jaar te blijven"

Daan Heymans speelt sinds afgelopen zomer bij Charleroi. Hij heeft een contract tot midden 2025 lopen.

23 jaar is Daan Heymans ondertussen, maar Sporting Charleroi is voor hem zeker geen eindstation, ondanks een langlopend contract nog.

“Ik voel me hier heel goed en ik heb geen probleem om in ieder geval tot het einde van het seizoen te blijven”, wimpelt hij meteen een wintertransfer af bij La Dernière Heure.

“Of zelfs een jaar meer. Ik ben nog jong, ambitieus en hoewel je in het voetbal altijd open moet staan, denk ik niet aan een transfer in januari. Als er aan het einde van het seizoen iets goeds gebeurt voor Charleroi en voor mij, zullen we praten.”

Ook zijn contract bijna volledig uitdoen behoort tot de mogelijkheden. “Als ik nog een seizoen of twee moet presteren voordat ik een stap vooruit kan zetten, kan dat ook. Het doel op korte termijn is om weer op het goede spoor te komen.”