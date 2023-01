Riemer over problemen in verdediging en aanval: "Diawara is een optie" en "Hij is volledig uit vorm"

Anderlecht moet het dit weekend opnemen tegen Union, de ploeg waarvan ze al vijf wedstrijden op rij verloren. En Brian Riemer heeft wel de nodige personeelsproblemen. De verdediging is het grootste zorgenkind.

Met Hannes Delcroix, die een knieblessure opliep, viel één van de laatste centrale verdedigers weg. De hoop is dus gericht op een terugkeer van Zeno Debast, die een enkelblessure opliep tegen Genk. "Debast gaat goed vooruit, maar hij is nog niet getest. Morgen zal hij zijn eerste volledige training afwerken", aldus Brian Riemer. "Hoedt? Nee, zijn situatie is nog steeds dezelfde."

"Maar we hebben nog goeie, jonge spelers. Diawara is ook een optie, maar Sardella en Sadiki kunnen ook verdedigende posities innemen. Het is afhankelijk van hoe we het team willen structureren en van hoe we willen opbouwen. Dat zal invloed hebben op onze keuzes. Of we risico's gaan nemen met Debast? Zeno is een jonge speler en onze eerste prioriteit is om hem gezond te houden. Ik weet niet wat het risico is, ik ben - spijtig genoeg - geen dokter."

Esposito is nog een optie zolang hij hier is

En dan is er nog de aanval, die ook al maanden niet goed draait. "Kijk, Fabio Silva is voor mij nog steeds een groot talent. Hij heeft niet zoveel goals gemaakt als hijzelf of wij zouden willen, maar hij kan nog steeds een heel belangrijke speler voor ons worden. Mario (Stroeykens) en Benito (Raman) kunnen ook vooraan spelen. Ons scouting department en Jesper (Fredberg) zijn ook hard aan het werk om alle posities juist te beoordelen en te versterken waar nodig", vulde Riemer aan.

Sebastiano Esposito is wel teruggekeerd uit Italië, maar naar hem moet er zondag niet gezocht worden. "Hij is volledig uit vorm en is in handen van de medical staf", legde Riemer uit. "Ik heb hem ook nog niet op training gezien. Het is zeker nog een optie dat hij deelneemt aan matchen. Zolang spelers hier zijn, zal ik ze objectief bekijken."