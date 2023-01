Vanhaezebrouck voorspelt helse strijd voor play-off 1 tot einde in aanloop naar Antwerp-Gent: "Thuis moeilijk te kloppen"

Gent moet zaterdag naar Antwerp, de strijd voor play-off 1 wakkert dus aan. Hein Vanhaezebrouck verwacht dat die strijd zal duren tot de laatste speeldag.

"Wij kijken naar boven", verkondigt de trainer van de Buffalo's, die het momenteel moeten stellen met een vijfde plek. "Enkel Union heeft geprofiteerd van ons puntenverlies tegen Standard. Wij zijn de achtervolger en een achtervolger wordt geacht om te profiteren van puntenverlies bij de koplopers. Nu wordt het moeilijker, omdat je op verplaatsing moet naar een rechtstreekse concurrent."

Dan heeft Vanhaezebrouck het dus over Antwerp. "Een ploeg die het thuis heel goed doet en daar weinig punten laat liggen. Een moeilijke opdracht, maar in België is alles mogelijk. Genk heeft een feilloos parcours neergezet en gaat dan verliezen in Kortrijk. Alle matchen in België zijn mogelijk."

Moeilijke opdracht

Welke kanshebber dreigt volgens hem play-off 1 te missen? "Voorlopig zijn wij de ploeg die er niet bij is en ik heb gezegd dat het heel moeilijk zal zijn om erbij te geraken. Omdat er vier goede ploegen voor ons staan. We gaan er alles aan doen om er toch bij te geraken. Wie dan afvalt in onze plaats, kan mij niet schelen. Het zal een helse strijd worden tot het einde, tot de laatste speeldag."

Vanhaezebrouck beschouwt Antwerp niet als de meest directe concurrent. "Voorlopig is dat Club Brugge, dat drie punten meer heeft dan wij. De kloof met Antwerp is vijf punten en die met Union en Genk nog veel groter. Bij Antwerp hebben ze een mindere reeks neergezet, maar thuis hebben ze enkel van Genk verloren. Wat dat betreft blijft Antwerp een ploeg die thuis moeilijk te kloppen is."