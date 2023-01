Daniel Munoz duidelijk over toekomst: "Als we de titel winnen, gaan er deuren open"

KRC Genk is leider in de competitie. Een titel in de Jupiler Pro League zou wel eens voor heel veel vertrekkers kunnen zorgen.

Daniel Munoz is een van de sterkhouders van Racing Genk. Hij ligt nog anderhalf jaar onder contract, waardoor een transfer deze zomer meer dan nabij lijkt. “Het zal afhangen van verschillende factoren. Ik werk elke dag om stappen te zetten in mijn carrière en te blijven groeien. Mijn doel is om bij een van de grote vijf Europese competities te komen”, zegt Munoz aan La Dernière Heure. En hij is duidelijk niet de enige bij de Limburgers die dat traject wil kiezen.. “Je kunt het alle jongens in het team vragen, dat willen ze allemaal. Mijn droom is de Engelse Premier League. Als we de titel winnen, gaan er deuren open.”





