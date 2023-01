Moeilijke periode Trossard in de verf door afwezigheid op wedstrijdblad in FA Cup en ondertussen scoort... Deniz Undav

Graag zien we snel weer het beeld van Trossard die de bal opdrijft. In de FA Cup scoorde met Undav een andere oude bekende van de Belgische competitie voor Brighton.

In de competitiewedstrijd bij Everton liet De Zerbi Leandro Trossard een hele wedstrijd op de bank zitten. De Brighton-trainer verklaarde achteraf dat hij de Rode Duivel op 100% van zijn kunnen zien presteren en dat hij dat momenteel niet ziet.

Het was dan ook uitkijken naar de opstelling in de FA Cup-ontmoeting met Middlesbrough. Van Trossard geen enkel spoor: niet in de basiself en ook niet op de bank. Overigens is het niet dat zijn ploeg door zijn afwezigheid zwaar in de problemen komt. Het haalde het met 1-5 op het veld van de tweedeklasser, nadat bij Everton gewonnen werd met 1-4.

Met Deniz Undav was het een opmerkelijke naam die zich als laatste op het scorebord voegde in het bekerduel. Met een prima gekruist schot uit een niet zo evidente hoek legde de voormalige Union-spits de 1-5 in de netten.