Sonck duidelijk over gele kaart van Sylla: "Dit krijg je niet uitgelegd"

Na de dubbele gele kaart voor Wouter Vrancken zat het spel in Genk duidelijk op de wagen.

Scheidsrechter Lawrence Visser beleeft geen gemakkelijke middag in Genk. De wedstrijd wordt op het scherpst van de snee gespeeld en dat zorgt voor heel veel fouten en emoties.

Na de dubbele gele kaart van Wouter Vrancken die naar de tribune verwezen werd ging alle aandacht naar de fout die Sylla maakte. Hij kreeg slechts geel.

“Dit is donkerrood”, zei Wesley Sonck bij Eleven Sports. “Die gele kaart, dat krijg je voor mij gewoonweg niet uitgelegd. Jammer, want het was ervoor een heel leuke wedstrijd.”