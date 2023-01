Strijd tussen Anderlecht, Gent en ... Club Brugge voor play-off 1? "Wordt moeilijk, tenzij ..."

De strijd om play-off 1 zou nog wel eens interessant kunnen worden. Naast de top-4 is er namelijk nog veel meer te beleven.

Club Brugge moet in ieder geval nog naar beneden kijken, denkt Imke Courtois in De Zondag: "Ze moeten niet enkel naar boven kijken, ze kunnen ook uit de top-4 vallen ... Stel je voor."

Elf punten

"Meteen naar Genk, dat kan tellen. Het is nu aan Parker. De concurrentie is er. Vooral van Gent, of ook nog Anderlecht?"

"De kloof is elf punten voor Anderlecht. Dat wordt moeilijk, of ze moeten een scorende spits kunnen binnenhalen. De match tegen Union wordt meteen een test voor Riemer."