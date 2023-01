CEO Peter Verbeke weer terug bij Anderlecht na bijna drie maanden van afwezigheid

Verbeke was aanwezig in het stadion voor de topper tegen Union.

Peter Verbeke (40) is terug bij Anderlecht. Half oktober viel Verbeke uit met een ernstige virale infectie waarvoor hij medicatie en de nodige rust moest nemen.

In de eerste match van het jaar van Anderlecht, tegen Union, zat Verbeke weer naast voorzitter Wouter Vandenhaute in het stadion, dat meldt Het Laatste Nieuws.

In zijn periode van afwezigheid zag Verbeke de Denen Jesper Fredberg en Brian Riemer arriveren in Anderlecht. Fredberg is de nieuwe CEO Sports en verlicht zo de taken van Verbeke wat, Riemer werd de nieuwe coach na het ontslag van Mazzu.