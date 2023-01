Danny Blind is blij met de overstap van Daley Blind naar Bayern München

Even leek het erop dat Daley Blind naar België zou komen om voor Antwerp uit te komen. Niet onlogisch met de Nederlandse connectie die aanwezig is op Antwerp. Uiteindelijk koos de Nederlandse international voor Bayern München. Zij vader, Danny, reageert om de overstap van zijn zoon.

"Het is natuurlijk geweldig", reageert zijn vader in de studio van Ziggo Sport. "Bayern is één van de beste clubs in de wereld, ook één van de best geleide clubs. Het is daar goed georganiseerd, op een hoog niveau."

"Als ik vertel dat dit niet helemaal de weg was die Daley had uitgestippeld, zeg niks geks. Hij kwam terug naar Ajax om daar te eindigen", gaat Blind senior verder. "Daar ga ik verder niet over uitwijden. Hij moet maar een keer vertellen waarom het zo gegaan is. Maar Bayern is een geweldige club. Er waren nog meer opties, ook in grote voetballanden. Maar als Bayern zich echt concreet meldt, is de keuze niet zo moeilijk denk ik."

Danny Blind wil geen antwoord geven op de vraag of deze overstap een lange neus naar Ajax is. "Daar ga ik niets over zeggen. Daar gaat het ook helemaal niet meer om. Als Daley er wat over wil zeggen, dan moet hij dat doen. Ik hoop dat hij van deze prachtige stap geniet. Ik moet hier niet in detail treden over de zaak. Dat moet de persoon in kwestie doen, vind ik. Niet een agent of een vader."