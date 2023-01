Biedt club uit Serie B Anderlecht een oplossing voor mislukte Sebastiano Esposito?

Sebastiano Esposito (20) kwam vorige zomer op huurbasis over van Inter. Anderlecht hoopte erop dat de Italiaan zou ontploffen en veel goals zou maken, maar het tegendeel was waar.

In de 21 matchen waarin Esposito een kans kreeg bij Anderlecht kon hij slechts twee keer scoren. Esposito verdween uit de plannen van Anderlecht en keerde terug naar Italië.

Officieel huurt Anderlecht Esposito nog altijd van Inter, maar de kans dat hij nog zal spelen is klein. Ternana Calcio uit de Serie B heeft Inter dan ook gevraagd of zij Esposito niet kunnen huren tot het einde van het seizoen, dat meldt de Italiaanse transferspecialist Nicolo Schira.

#Ternana have asked to #Inter the loan of Sebastiano #Esposito, who wants to leave #Anderlecht in January. #transfers https://t.co/8M4tSDCt0X