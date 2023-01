Imke Courtois ziet Union als mogelijke bedreiging voor Genk: "Zou hem dan wel niet laten vertrekken"

Union maakte ook dit weekend opnieuw indruk en zou op die manier wel eens de grootste uitdager van Genk kunnen gaan worden.

Ook Imke Courtois ziet dat Union SG dezer weken en maanden opnieuw heel goed bezig is en een uitdager van Genk zou kunnen worden.

Vanzeir

"Maar dan zou ik Dante Vanzeir wel niet laten vertrekken", waarschuwt ze in De Zondag. "Heel veel mensen gunden het hem vorig jaar al."

"Alleen: zo werkt het niet in het voetbal. Union doet me wat denken aan Newcastle United momenteel, al zie ik die de titel niet winnen in Engeland."