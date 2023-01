Geraerts en Union laten geen kruimels van tafel vallen: "De groep en ik hebben geen problemen met zoveel wedstrijden"

Morgen staat er nog één bekermatch op het programma: Union-Gent. En als ze bij de Buffalo's hopen dat de Brusselaars de beker als bijzaak zien, zouden ze wel eens bedrogen kunnen uitkomen.

Karel Geraerts doet immers niet aan belangrijke en minder belangrijke wedstrijden. “Natuurlijk willen we die wedstrijd winnen”, aldus Geraerts bij Het Nieuwsblad. “Dat is de ambitie die we voor elke wedstrijd hebben, en dat verandert niet omdat het nu een bekermatch is."

"Of we de beker misschien iets minder serieus nemen omdat we ook nog in de competitie en de Europa League meedoen? Nee, natuurlijk niet. Zo redeneren we niet. We willen nooit matchen laten schieten, we spelen altijd om te winnen. De groep en ik hebben er geen problemen mee om al die wedstrijden te spelen, dus we gaan proberen zo ver mogelijk te raken.”

Hein Vanhaezebrouck en zijn Buffalo's hebben wel niet zoveel opties. “Gent is een bekerploeg, dat is al jaren het geval”, ziet ook Geraerts. “Maar los daarvan is het ook gewoon een erg goede ploeg met een erg sterke coach. Hein is heel duidelijk in zijn manier van werken en hij lost bepaalde problemen op een natuurlijke manier op", is Geraerts voorzichtig.