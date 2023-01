Hein Vanhaezebrouck stipt grootste verschil tussen AA Gent en Union SG aan

AA Gent en Union SG staan donderdagavond in de kwartfinale van de Beker van België tegenover elkaar.

Hein Vanhaezebrouck trekt morgen naar Union SG voor de volgende match in de Croky Cup. Het verschil tussen beide ploegen in de rangschikking van de Jupiler Pro League is elf punten. De trainer van de Buffalo’s zei op zijn persconferentie waar hem het verschil zit.

“Doelpunten maken is ons grootste werkpunt. Wij zitten ónder onze expected goals, terwijl Union er ver boven zit. Genk ook, bijvoorbeeld. Dat is een immens verschil. Het is geen toeval dat die ploegen bovenaan staan, als je meer scoort dan wat er eigenlijk verwacht wordt”, klonk het.

“Dan heb je er een paar lopen die vanuit het niets een doelpunt kunnen maken. Die hebben wij niet. Alles moet blijkbaar meevallen bij ons om die bal over de doellijn te krijgen. Wij missen killers.”

“Met Hugo Cuypers haalden we er een binnen, maar dan zagen we Tarik Tissoudali uitvallen. Een enorm gemis. En toch proberen we op dit niveau te blijven meestrijden. Het is een grote uitdaging voor onze groep om de statistieken - goals, assists en pre-assists - naar omhoog te tillen.”