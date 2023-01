Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 19

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we ook deze week Sinan Bolat, die opnieuw een lekkere prestatie neerzette achterin bij Westerlo en zo mee voor een clean sheet en drie punten zorgde. Verdediging Achterin kiezen we voor drie man. Leistner stond pal achterin bij STVV, terwijl Munoz andermaal een drijvende kracht was bij Genk en Kayembe zijn belang toonde bij Charleroi. Middenveld Op het middenveld kunnen we niet naast de nieuwkomers van Zulte Waregem, want zowel Brüls als Vormer waren meteen een meerwaarde voor Essevee. El Khannouss toonde opnieuw zijn kunnen voor Genk, Lepoint toonde zijn kracht voor Seraing. Aanval In de aanval kiezen we voor Avenatti (2 goals), een alweer prima acterende Balikwisha en ook Paintsil was goed bij een prima Genk. Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL