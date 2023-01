Fredberg reageert na ontmoeting met fans: "Ik heb een plan, maar..."

Donderdagavond ontmoetten Jesper Fredberg en Brian Riemer een delegatie van de fans van RSC Anderlecht.

Na afloop van het constructieve gesprek kwam Jesper Fredberg met een kleine mededeling naar de buitenwereld toe. “Het was een goed gesprek en het doet pijn dat de fans niet happy zijn. Zij maken deze club uniek en zijn belangrijk”, citeert Het Nieuwsblad hem.

“Natuurlijk begrijp ik hun onrust, want Anderlecht heeft een traditie, maar momenteel staan we waar we staan. Daar moeten we uit geraken door de juiste kleine stappen te zetten. Ik heb een plan, maar dat kost tijd.”

Voorzitter Wouter Vandenhaute blijft kop van jut en voor de fans moet hij hoe dan ook vertrekken. “De voorzitter zal ook nog communiceren, want hij heeft een grote passie voor de club. Onze ambitie is Anderlecht terug naar de top brengen, maar er zijn geen shortcuts.”