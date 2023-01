Storck en Vandenberghe reageren op uitschakeling Kortrijk: "We zijn op de goede weg, daar moeten we in geloven"

Kortrijk heeft voor het eerst onder Bernd Storck verloren. Tom Vandenberghe moest zich in extremis dan toch een keer omdraaien en dat was meteen de beslissing in de bekermatch tegen KV Mechelen.

"We hadden niet het momentum uit onze vorige wedstrijden", analyseert Storck. "Al kan ik de spelers geen verwijt maken. In zo'n match maken kleine dingen het verschil. Het was een fout om de doelpuntenmaker van KV Mechelen niet buiten de box op te vangen en bij de voorzet naar de bal te kijken en niet naar de man. Jammer dat dat doelpunt in de laatste minuut valt en we geen tijd meer hadden om te reageren."

Eenzelfde geluid bij doelman Vandenberghe, die er nog wel vertrouwen in had indien het verlengingen waren geworden. "We speelden thuis. Met onze supporters achter ons maakten we meer kans dan dat je op Mechelen speelt. Op het einde zaten we er een beetje door, Mechelen ook. Het ging zelfs misschien naar penalty's gaan. Wie eerst scoort, wint dan en dat was jammer genoeg Mechelen."

© photonews

Door dat tegendoelpunt werd KVK de verliezer in deze onvervalste cupmatch. Niet dat de fans Vandenberghe iets kwalijk namen. Integendeel, in de loop van de match werd zijn naam meermaals gescandeerd. "Ik ben een West-Vlaming, het heeft misschien daarmee te maken. Er staan niet superveel mensen uit de streek op het veld en ik woon op amper vijftien minuten van het stadion."

We verdienen niet om naar 1B te gaan

Het respect is overigens wederzijds: de doelman maakte de supporters een compliment voor hun aanwezigheid bij een bekermatch om 18u30. "Nu kunnen we ons focussen op de competitie. Het enige wat telt voor Kortrijk is dat we erin blijven, want we verdienen niet om naar 1B te gaan. Als je naar de competitiematchen kijkt, denk ik wel dat we in de goede richting gaan."

Dat laatste is ook voor de coach het belangrijkste. "We moeten de positieve dingen uit deze en de vorige wedstrijden meenemen", oppert Storck. "Duels tegen Gent, Seraing en opnieuw Mechelen zullen een grote uitdaging zijn. We zijn op de goede weg, daar moeten we in geloven. Dat het programma nu minder zwaar zal zijn, daar gaat het niet om. Het blijft jammer dat we niet doorgaan."