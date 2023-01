Voormalig aanvaller van Anderlecht geeft de voorkeur aan de Eredivisie: "Niemand speelt saai voetbal"

Dmitri Bulykin, voormalige aanvaller van Anderlecht, heeft het duidelijk meer voor de Eredivisie dan de Jupiler Pro League. Niet echt verrassend natuurlijk want daar was zijn passage beduidend beter.

De voormalige aanvaller van Anderlecht die vooral naam en faam maakte in Nederland bij Roda JC, Twente en Ajax is nu 43 jaar. Zijn voetbalschoenen heeft hij al een aantal jaren geleden aan de haak gehangen en momenteel is hij bestuurslid bij Lokomotic Moskou. Hij geeft duidelijk de voorkeur aan de Eredivise tegenover de Jupiler Pro League om je te ontwikkelen als jongen speler.

"Ik vind het altijd een goed idee om vanuit Rusland naar een Europese club te gaan", vertelt Bulykin aan het Russische RB-Sport. "De Nederlandse competitie is een goede competitie om je te ontwikkelen, want er wordt aanvallend voetbal gespeeld. Niemand speelt saai voetbal, iedereen probeert te scoren. Het is een mooie springplank om terecht te komen bij een topclub en een mooi salaris te verdienen."