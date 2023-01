Staat Nainggolan voor derde ambtstermijn als speler van Cagliari?

De kans is groot dat Radja Nainggolan opnieuw naar Italië trekt.

Nadat zijn contract enkele weken geleden ontbonden werd bij Antwerp, is het nog altijd niet duidelijk waar Radja Nainggolan nu zal gaan voetballen. Wat wel vast lijkt te staan is dat het in Italië zal zijn.

Verschillende Italiaanse media berichtgeven dat Il Ninja dichtbij een terugkeer zou staan naar Cagliari. Dat zou al de derde passage zijn van Nainggolan in Sardinië. Momenteel speelt Cagliari echter niet meer in de Serie A maar wel in de Serie B. Hij is er evenwel nog altijd zeer geliefd en zou zo op zijn 34 nog enkele jaren door kunnen gaan.