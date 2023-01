Analisten zetten grote vraagtekens bij Verschaeren en Arnstad

De malaise van Anderlecht vertaalt zich ook in de individuele prestaties van de spelers van paarswit.

Tegen Charleroi en Club Brugge pakte Anderlecht zowaar vier punten, maar voetballend stelde het maar weinig voor. Bovendien scoorde Anderlecht niet, het scoorde door owngoals van de tegenstander.

In La Tribune op de RTBF werd gesproken over de individuele prestaties van Yari Verschaeren en Kristian Arnstad. Wat ze brengen is voor de analisten veel te weinig.

“Of ze het niveau van Anderlecht hebben? Op dit moment niet, neen. Naar mijn mening zijn ze niet voldoende creatief op het middenveld”, zegt Philippe Albert.