Nacer Chadli over afscheid: "Het kan zijn dat ik dat dit jaar doe"

In 2021 kwam Nacer Chadli op het EK voor het laatst in actie voor de Rode Duivels.

Hij viel in de kwartfinale tegen Italië even in, maar nauwelijks enkele minuten later moest hij het veld al geblesseerd verlaten. Even leek het of hij naar het WK in Qatar zou trekken, maar zover kwam het niet. Een afscheid heeft hij echter nog nooit aangekondigd als international.

“Neen, ik heb nog niet gezegd dat ik stop als international. Het kan zijn dat ik dat dit jaar doe. Dat is heel waarschijnlijk, maar is nog niet het geval”, klinkt het bij Eleven Sports.

“Dat is een natuurlijke keuze. Ik ben al meer dan een jaar niet meer geselecteerd en ik heb het laatste grote toernooi gemist. Het volgende is binnen twee jaar. Ik ben 33 jaar dus dan ga je natuurlijk wel rekenen.”