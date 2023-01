Ruud Vormer duidelijk over ex-ploegmaat bij Club: "De beste van allemaal, gaat bij Real of City spelen later"



Ruud Vormer ruilde deze winter Club Brugge in voor Zulte Waregem, maar hij kent de spelers van blauw-zwart natuurlijk nog heel goed. Eentje van hen wordt volgens Ruud Vormer een toptalent dat we bij de allergrootste clubs ter wereld gaan zien. Kansen Het gaat om Antonio Nusa: "Schrijf maar op, de beste van allemaal", klinkt het duidelijk in Het Laatste Nieuws als het over talenten gaat in de Jupiler Pro League. "Die gaat later bij de grootste clubs ter wereld spelen. Real Madrid, City... Onthoud mijn woorden. Waarom hij nu zo weinig speelt bij Club? Je moet kansen krijgen."



