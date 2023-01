Ordediensten in Luik staan op scherp voor Seraing-Anderlecht: nervositeit troef voor warme namiddag

Een herhaling voor wat er gebeurde op 23 oktober van verleden jaar vier kilometer verder is wat ze in Luik vrezen. Het gemeentebestuur van Seraing had liever gezien dat er geen bezoekende fans werden toegelaten, maar dat aanvaardde Anderlecht niet...

In de huidige omstandigheden kon Anderlecht het niet maken om dat voorstel zelfs maar te overwegen. Mauves Army, de harde kern van Anderlecht, viert zondag zijn 20ste verjaardag en heeft daar drie tifo's voor laten maken. Er zijn zo'n 1000 supporters die de verplaatsing naar Le Pairay maken. De vrees is echter dat er nog veel meer aanwezig zullen zijn. En niet alleen Anderlecht-supporters. Er zouden ook fans van sympathiserende club Ajax afzakken, zo horen de veiligheidsdiensten. En dan zijn er nog hooligans van RWDM en Standard die de boel zouden willen komen opstoken. De politie van Luik staat op scherp en de spotters van Anderlecht gaan massaal aanwezig zijn. Maar terug naar Mauves Army, die dus hun verjaardag vieren. Daarbij vrezen ze dat er ook heel wat pyrotechnisch materiaal het stadion gaat ingesmokkeld worden. Dat zou kunnen veranderen in munitie als het fout loopt voor paars-wit. Bij Anderlecht hebben ze er wel goeie hoop in, want ze hebben de afgelopen week openhartig gecommuniceerd met de fans en de gevolgen die er zouden zijn als er weer zo'n scenario als tegen Standard plaatsvindt. In ieder geval genoeg elementen voor de gemeente Seraing om het hart vast te houden.





Volg Seraing - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (22/01).