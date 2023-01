Top&Flop Scherpe invallers, Antwerp en Storm vs Oostende, sneeuwpolitiek en (alweer!) de VAR

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Invallers Dino Hotic viel in voor Cercle Brugge en zorgde voor het winnende doelpunt, Lapoussin zorgde voor een belangrijke assist voor Union en Jelle Vossen scoorde als invaller voor Zulte Waregem. En wat te zeggen van Andreas Skov Olsen? Hij was heel belangrijk in de ommekeer van Club Brugge tegen Charleroi. Antwerp omnipresent Vincent Janssen scoorde er twee en doet zo opnieuw een graai richting Gouden Stier, ook de rest van Antwerp liet mooie dingen zien. © photonews De 4-1 tegen Standard was een totaalprestatie, waarmee The Great Old stilaan zijn stekje in play-off 1 mag gaan boeken. Storm Er was al heel wat te doen over Nikola Storm dit seizoen. Zonder Vrancken kwam hij maar niet tot statistieken. Maar ondertussen gaat het wel wat beter. Dit weekend zorgde hij met een goal en assist (net als Mrabti) voor een belangrijke driepunter. Mechelen mag zich zo goed als gered noemen. FLOP Oostende Van alle clubs waar het momenteel slecht gaat en die in het degradatiemoeras zitten, gaat het bij Oostende mogelijk het slechtste. De spelers ruziën onderling, de sterke mannen lopen over elkaar heen en komen met middelvingers en statements en de coach lijkt het noorden kwijt. © photonews Eupen Aan de supporters zal het niet gelegen hebben om het veld sneeuwvrij en speelklaar te krijgen, maar qua voorbereiding kan het toch wat beter. Een veld sneeuwvrij houden anno 2023, dat moet toch stilaan gaan lukken op profniveau? Niet dus en dus een inhaalwedstrijd. Arbitrage? En ook dit weekend kon er weer wat gezegd worden over de arbitrage. STVV kreeg een wel héél strenge rode kaart voor Koita na een zelf uitgevoerde dribbel op aangeven van de VAR. Het voetbal wordt steeds meer kapotgefloten in België en de uitleg op maandag van De Bleeckere zal ook geen soelaas meer bieden.