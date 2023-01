Simon Mignolet twijfelt plots aan winst in de Gouden Schoen

Simon Mignolet heeft het net als Club Brugge enorm moeilijk de voorbije weken. Zelf gaat hij ook geregeld in de fout.

Niemand lijkt eraan te twijfelen dat Simon Mignolet de Gouden Schoen wint, maar zelf is hij daar toch niet meer zo zeker van.

“Kijk: ik heb dat niet zelf in handen. Ik hoop natuurlijk wel dat mensen op mij gestemd hebben”, aldus Mignolet in Het Nieuwsblad. “Moest het lukken, dan kom ik in een illuster rijtje terecht. Het zou alleszins een grote eer zijn.”

Met Club Brugge gaat het op dit moment bijzonder moeizaam. “2022 was prachtig voor mij en de club, maar 2023 begint moeilijk. Onze eerste helft was niet waardig voor Club Brugge. Het zit momenteel echt niet mee voor ons. Dat zag je ook bij die twee tegengoals. We mogen nu geen grote voorspellingen doen op de lange termijn, maar moeten nu vooral hard werken om nog eens te kunnen winnen.”