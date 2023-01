Alleskunner uit Jupiler Pro League: "Onuachu is geen slimme spits"

In de winter van 2022 streek Tsuyoshi Watanabe neer bij KV Kortrijk.

De 25-jarige Japanner verliet toen voor het eerst zijn thuisland. Dit seizoen speelde hij elke minuut van de 22 matchen die KV Kortrijk speelde. “De Belgische competitie? Nee, dat was voor mij onbekend. Nu kan ik ze wel vergelijken met de Japanse competitie. Die beschikt over slimmere en meer technische spelers dan de Belgische”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Watanabe worden hier veel duels uitgevochten tussen grote jongens. “Neem nu de match tegen Genk. Ik stond toen tegen Onuachu. Een goede speler, maar het is geen slimme spits. Hij gebruikt enkel zijn lichaam en ik wist veel kopduels van hem te winnen.”

Ondanks een contract tot 2025 hoopt Watanabe dat hij aan zijn laatste maanden bij KV Kortrijk bezig is. “Ik hoop wel om een transfer te maken, naar bijvoorbeeld de Bundesliga.”