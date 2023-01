Super League is nog niet dood: 'Overleg met onder meer Belgische clubs en ook open competitie op tafel'

Het bedrijf achter de Super League wil andere landen overtuigen.

In april 2021 kwam de Super League voor het eerst naar buiten als concurrent of ter vervanging van de Champions League van de UEFA. Het project stuitte op hevig protest, ook van supporters, en onder meer alle Engelse clubs trokken zich terug.

Origineel kwamen de landen die de Super League voorstelden slechts uit drie landen, nl. Spanje, Italië en Engeland. Maar A22, het bedrijf achter de Super League, zou nu ook contact hebben opgenomen met clubs uit 12 andere landen, onder meer de Belgische, dat meldt L'Equipe.

Vooral zieltjes winnen

De clubs uit deze landen zouden onder meer gevraagd zijn welk format ze zouden verkiezen en dat zou nu een open competitie zijn in plaats van een gesloten competitie. Er zouden ook plannen zijn om een Financial Fair Play in te voeren die nog strenger is dan die van de UEFA.

Door ook clubs uit landen zoals Nederland, Portugal en België te ondervragen zou de Super League zich in een beter daglicht willen zetten in die landen en die landen ook niet meer het gevoel willen geven dat de Super League hen opgedrongen wordt.