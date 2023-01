Vanderhaeghe en co nemen advocaat onder de arm: "Licentiecommissie ingelicht"

KV Oostende voerde dit seizoen een trainerswissel door, maar tot op heden heeft die niet veel opgebracht.

KV Oostende blijft in moeilijk vaarwater zitten. Sportief loopt het voor geen meter, maar de vraag is of er meer aan de hand is. Zeker na wat Gino Caen, de ex-T2 van de kustploeg, laat weten.

“Intussen namen we – Yves Vanderhaeghe, Wesley Deschacht en ikzelf – een advocaat onder de arm omdat KVO nog altijd onze ontslagvergoeding niet heeft betaald”, zegt Caen aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ook de licentiecommissie wordt ingelicht. In ons contract staat een ontslagclausule, maar daar discussiëren ze nu over. Toen ik in 2017 naar Anderlecht vertrok, kreeg KVO voor de verbreking van mijn contract een mooie bedrag. Maar nu ze zelf moeten betalen, omdat ze mij na vijf maanden ontsloegen, willen ze niet. Dan denk je: zijn er misschien ook extrasportieve problemen?”