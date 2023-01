Nacer Chadli op krukken en de transferperikelen: Jonas De Roeck bespreekt de thema's na Westerlo - KVM

Na Westerlo - KVM zijn er enkele thema's naar voren gekomen. Jonas De Roeck zag Nacer Chadli geblesseerd uitvallen. Daarnaast is het afwachten of Westerlo nog iemand bij gaat halen in de laatste dagen van de transferperiode.

Het zit weer niet mee voor Nacer Chadli, die samen met Kyan Vaesen in de spits was gestart bij Westerlo. Een rol vergelijkbaar met zoals de (oud-)international die in zijn Anderlecht-periode enkele keren invulde. Chadli was niet meteen efficiënt, maar wel bedrijvig. Tot het noodlot toesloeg: met de rust in zich overstrekte hij zijn been in een duel met enkele Mechelaars.

Wachten op MRI

Chadli moest ondersteund worden bij zijn vervanging en zou uiteindelijk Het Kuipje verlaten op krukken. "Hij is blijkbaar door zijn enkel gezakt. Dit maakt jammer genoeg deel uit van het voetbal. We hopen dat het toch niet te ernstig is. Het is afwachten wat de MRI gaat zeggen. Hij heeft in ieder geval heel veel pijn en heel veel last", aldus Jonas De Roeck over de blessure van zijn speler.

Gelukkig heeft de Westerlo-coach offensief nog wel enkele opties. Al kan het dat er - na de stevige inkomsten door de transfer van Foster - nog een speler bijkomt. "We hebben nu geld genoeg, hé", grapt De Roeck. "Neen, we gaan niet zot doen. Er zijn altijd wel kansen en opportuniteiten om iemand binnen te halen."

Snel handelen

"We gaan wel niet zomaar iemand binnenhalen omdat er net een speler uitgevallen is. We bekijken de kwaliteiten op technisch, mentaal en fysiek vlak. Als die persoon daar niet aan voldoet, gaan we hem niet halen. Wel is het zo dat we snel moeten kunnen handelen", schetst de T1 van de promovendus de gedachte achter eventuele transfers.

"Er zijn altijd profielen waar je contact mee hebt. Situaties veranderen zo rap. Bij spelers die op een bepaald moment niet haalbaar zijn, is het een uur later misschien wel mogelijk om hen te halen. Het is een kwestie om klaar te zijn. Wij proberen steeds gericht mensen aan te trekken."