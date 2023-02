Union SG stelde stadionproject voor bij gemeente Vorst en admin geeft er nog een lap op: "Bedankt Alderweireld en Janssen voor de hulp"

Dinsdagavond heeft Union SG zijn stadionplannen voorgelegd aan de gemeenteraadsleden en de directeur van de dienst Openbare Werken en Stedenbouw van de gemeente Vorst in een besloten vergadering.

"We zijn tevreden over hoe de presentatie verlopen is en we hebben alle vragen van de raadsleden duidelijk kunnen beantwoorden”, aldus CEO Philippe Bormans.

"De besloten vergadering bestond uit twee delen. In het eerste deel gaven onze CEO, mobiliteits- en duurzaamheidsverantwoordelijken van de club, en één van de architecten van het nieuwe stadion een complete uiteenzetting over de stadionsite aan de Brits Tweedelegerlaan. Die is gelegen tussen de Recyclis-site en het huidige sportcomplex Bempt", klinkt het bij Union.

"De vragen na de presentatie kwamen vooral van de Vorstse oppositie en gingen onder meer over de mogelijke hinder op het vlak van mobiliteit, de samenwerking met externe parkings, potentiële ingangen tot de site, de verplaatsing van het rugbyterrein en samenwerking met lokale voetbalclubs. De club beantwoordde alle vragen en toont zich bereid tot een langdurige samenwerking met de gemeente."

“De bedoeling was om alle raadsleden en het gemeentebestuur een duidelijk beeld te geven van de plannen. Het was ook een zeer constructief overleg”, zegt CEO Philippe Bormans. “We zijn transparant en staan open voor alle opmerkingen en vragen, dat hebben we ook laten blijken op deze vergadering. Enkel dankzij een goede samenwerking kan dit belangrijke project voor de club en al haar fans er komen.”